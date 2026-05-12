Quella guerra a Sarajevo Mujcic Riva e la memoria

Due romanzi affrontano il tema delle guerre nella ex-Jugoslavia, raccontando le sofferenze e le vicende di quei momenti difficili. Gli autori coinvolti, Elvira Mujcic e Gigi Riva, hanno scritto opere che si focalizzano sulla memoria storica e sulle esperienze vissute durante quei conflitti. Le loro narrazioni cercano di trasmettere le emozioni e le realtà di un periodo segnato da violenze e distruzioni.

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Sotto i riflettori due romanzi per raccontare la tragedia delle guerre nella ex-Jugoslavia. Con gli scrittori Elvira Mujcic e Gigi Riva. Saranno loro gli ospiti di "Quella guerra", in programma giovedì 14 alle 18 all’auditorium del centro AccaBì di via Carducci a Poggibonsi. L’iniziativa è a cura dell’Associazione "La Scintilla" condivisa con gli "Amici di Romano Bilenchi" con la collaborazione della sezione Anpi "Armando Targi" di Poggibonsi e il circolo "Lorenzo Orsetti", con il patrocinio del Comune. Trenta anni fa si concludeva, dopo sei anni il terribile assedio, di Sarajevo, dal 1990 la ex Jugoslavia fu attraversata da guerre di inaudita ferocia che ne determinarono la fine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella guerra a Sarajevo. Mujcic, Riva e la memoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "C'era l'amore a Sarajevo", a 30 anni dall'assedio Gigi Riva racconta in un romanzo l'altro volto del conflitto Cinema e memoria A Sarajevo con “DOM”Ci sono ferite che non finiscono quando tacciono le bombe: continuano a vivere nei luoghi perduti, nei nomi mancati, nei ricordi che chiedono ancora... Argomenti più discussi: Quella guerra a Sarajevo. Mujcic, Riva e la memoria; Assedio di Sarajevo: le foto di Mario Boccia arrivano a Zagabria; Sarajevo Safari: a Milano il film dalla storia tormentata che ha aperto l’inchiesta sui cecchini del weekend; I ricchi del Nord Est pagavano per sparare a Sarajevo. I #safari pagati a caccia di esseri umani (civili: uomini, donne, bambini) dall'Italia a Sarajevo durante la guerra di Bosnia, nel week end. #Inchiesta aperta. Ezio Gavazzeni: Lo facevano perché avevano i soldi e per sentirsi valorizzati #Ferrara #Milano x.com Volevo conoscere un paese a caso… la Bosnia ?? reddit I boschi non hanno confini. La loro bellezza inghiottita dalla guerra a SarajevoCantavano a squarciagola Ventiquattromila baci di Celentano i giovani protagonisti del film dell’esordiente Emil Kusturica Ti ricordi di Dolly Bell? (1981), tratto dall’omonimo romanzo del musulmano ... ilfoglio.it