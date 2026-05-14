Cinque sub sono deceduti alle Maldive, ma le cause precise non sono ancora state determinate. Secondo i media locali, si ipotizza che la loro morte sia legata alla tossicità dell'ossigeno inalato durante le immersioni. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze e stabilire eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di attività subacquee, mentre si attendono ulteriori dettagli ufficiali.

AGI - Non sono ancora chiare le cause della morte dei cinque sub alle Maldive ma secondo i media locali, a causarne il decesso sarebbe stata "la tossicità dell'ossigeno". "È un fenomeno che può succedere quando si scende molto in profondità", spiega all'AGI l'esperto Maurizio Uras dive master di lungo corso e titolare del dive center 'L'Argonauta' in Sardegna, a Cala Gonone. "Se la miscela della bombola non è adeguata, l'ossigeno a certe profondità diventa tossico" afferma Uras. Ogni 10 metri aumenta la percentuale di ossigeno che si respira tramite l'erogatore. "Normalmente le immersioni vengono fatte con le bombole e 1,4-1,6 bar, ossia con... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Immersioni, l'esperto: "La profondità è un fattore chiave"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il convegno: La postura fattore chiave del nostro benessereLa postura di ciascuno di noi – cioè la posizione che teniamo nello spazio – è fondamentale per la nostra salute.

La mobilità come fattore chiave dell’esperienza turistica e della competitività delle destinazioniNegli ultimi anni il turismo in Italia è tornato a crescere con intensità, riportando il Paese tra le principali destinazioni globali.

La tragedia delle Maldive. Ossigeno tossico a certe profondità se la miscela non è adeguata. Strano che siano stati male tutti insiemeI dubbi del dive master Maurizio Uras: prima di immergersi un sub controlla con l'ossimetro la miscela contenuta nella bombola e valuta la profondità da raggiungere, se erano esperti perché non lo avr ... quotidiano.net

Come sono morti i cinque italiani alle Maldive: l’immersione, l’allerta meteo e la tragedia a quasi 50 metri di profonditàCinque italiani sono morti nel corso di un’immersione alla Maldive dove si trovavano in vacanza. Secondo una prima ricostruzione, ... ilriformista.it