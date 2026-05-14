Immersioni l' esperto | La profondità è un fattore chiave

Da agi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque sub sono deceduti alle Maldive, ma le cause precise non sono ancora state determinate. Secondo i media locali, si ipotizza che la loro morte sia legata alla tossicità dell'ossigeno inalato durante le immersioni. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze e stabilire eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di attività subacquee, mentre si attendono ulteriori dettagli ufficiali.

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AGI - Non sono ancora chiare le cause della morte dei cinque sub alle Maldive ma secondo i media locali, a causarne il decesso sarebbe stata "la tossicità dell'ossigeno". "È un fenomeno che può succedere quando si scende molto in profondità", spiega all'AGI l'esperto Maurizio Uras dive master di lungo corso e titolare del dive center 'L'Argonauta' in Sardegna, a Cala Gonone. "Se la miscela della bombola non è adeguata, l'ossigeno a certe profondità diventa tossico" afferma Uras. Ogni 10 metri aumenta la percentuale di ossigeno che si respira tramite l'erogatore. "Normalmente le immersioni vengono fatte con le bombole e 1,4-1,6 bar, ossia con... 🔗 Leggi su Agi.it

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