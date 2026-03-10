La mobilità come fattore chiave dell’esperienza turistica e della competitività delle destinazioni

Negli ultimi anni, il settore turistico in Italia ha registrato un aumento consistente, contribuendo a rafforzare la posizione del Paese tra le mete più visitate al mondo. La mobilità dei viaggiatori è diventata un elemento centrale nell’esperienza turistica, influenzando direttamente la competitività delle diverse destinazioni italiane. Questo sviluppo riguarda sia i flussi nazionali che quelli internazionali, evidenziando una ripresa significativa del settore.

Negli ultimi anni il turismo in Italia è tornato a crescere con intensità, riportando il Paese tra le principali destinazioni globali. Secondo i dati del ministero del Turismo, nel 2025 si è registrato un nuovo record storico con oltre 480 milioni di presenze, in aumento del 3 per cento rispetto al 2024. Una crescita che rappresenta un motore economico strategico, con un impatto rilevante su occupazione e Pil, ma che pone anche una questione strutturale, vale a dire la gestione dei flussi. In questo contesto, infatti, la competitività turistica non dipende più soltanto dall'offerta culturale o ricettiva, ma dalla qualità della mobilità: spostarsi facilmente, accedere ai servizi senza attriti, evitare code e congestioni è diventato parte integrante dell'esperienza di viaggio.