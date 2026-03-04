Il convegno | La postura fattore chiave del nostro benessere

Si è svolto un convegno dedicato all'importanza della postura per il benessere. Durante l'incontro, esperti hanno evidenziato come la posizione del corpo influenzi la salute generale. Sono stati presentati studi e approfondimenti sulla relazione tra postura corretta e prevenzione di problemi muscolo-scheletrici. L'evento ha coinvolto professionisti del settore e pubblico interessato.

La postura di ciascuno di noi – cioè la posizione che teniamo nello spazio – è fondamentale per la nostra salute. Ne sono ben consapevoli le numerosissime persone che a un certo punto della loro vita, dopo aver subito traumi o anche per il trascorrere degli anni, decidono di affidarsi a terapeuti esperti, che li aiutano non solo a risolvere patologie acute, ma a ristabilire gli equilibri del loro corpo, con benefici effetti sul funzionamento dell'intero organismo. Fra i diversi metodi posturali, da qualche tempo si è diffuso quello Bertelè. Questo rappresenta un'evoluzione del metodo Mézières, fondato sull'allungamento delle catene...