Dopo la fine della guerra, durante il periodo di ricostruzione, furono create diverse nuove vie di comunicazione e passaggi per favorire gli spostamenti delle greggi. Tra queste, si sviluppò la tradizione della transumanza lungo i Regi Tratturi, antiche vie che collegavano le zone di pascolo alle aree di raccolta. Le immagini provenienti dal Sannio documentano questi percorsi, ancora oggi testimoni di un passato legato alla movimentazione stagionale del bestiame.

Nel dopoguerra, periodo di riavvio e ricostruzione, furono progettate tante nuove arterie di comunicazione che potevano mettere in contatto territori più remoti e sconosciuti fra loro e che toglievano dall’isolamento zone meno frequentate e note, come la regione molisana, non certo una delle regioni più grandi e industrializzate d’Italia. E tante erano le strade nuove che collegavano l’Abruzzo alle Puglie. Eppure oggi parliamo di tratturi, la cui storia non può essere banalizzata con l’appellativo strade. I tratturi sono le vie della transumanza, termine che deriva dal latino trans, “al di là”, e humus, “terra”, antichissima pratica che faceva muovere stagionalmente le greggi alla ricerca di nuovi pascoli e climi idonei alla pastorizia.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la transumanza sulla via dei Regi Tratturi

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