Pescara celebra la transumanza | via al festival per i tratturi UNESCO

A Pescara si apre il festival dedicato alla transumanza, con l’obiettivo di valorizzare i tratturi riconosciuti dall’UNESCO. L’evento propone laboratori gratuiti dove si potranno conoscere antichi mestieri legati a questa tradizione. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge diverse associazioni locali. Tra le iniziative in programma ci sono esposizioni e attività pratiche per approfondire la storia e le pratiche della transumanza.

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? Domande chiave Come può il cemento nascondere un percorso millenario UNESCO?. Quali antichi mestieri si possono imparare nei laboratori gratuiti?. Chi ha declamato i versi d'Annunzio durante l'apertura?. Dove si terrà il grande concerto finale per chiudere il festival?.? In Breve Mostra di Mauro Vitale presso polo Aternino fino al 16 maggio.. Laboratori al Museo delle Genti d'Abruzzo e lettura di Franca Minnucci.. Presentazione libro di Nino Marinacci prevista per sabato prossimo.. Concerto dell'orchestra del Saltarello in piazza Garibaldi sabato 16 maggio.. Sabato 9 maggio 2026, il Comune di Pescara ha dato ufficialmente il via al Festival della transumanza, un evento che mira a riportare al centro dell’attenzione la storia dei tratturi locali attraverso una serie di iniziative culturali e laboratori pratici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara celebra la transumanza: via al festival per i tratturi UNESCO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Anche il Comune di Pescara punta al riconoscimento Unesco dei tratturiPrima giornata il 9 maggio del Festival della transumanza, promosso dal Comune attraverso un finanziamento della Regione. VIDEO| Dai laboratori alla "cena del pastore" fino all'Orchestra del Salterello: a Pescara Vecchia c'è il Festival della TransumanzaMostra, convegno, docufilm, laboratori di lana e formaggi, un libro da presentare, una “cena del pastore” da gustare e, per chiudere in bellezza, una... Si parla di: VIDEO| Dai laboratori alla cena del pastore fino all'Orchestra del Salterello: a Pescara Vecchia c'è il Festival della Transumanza; A Pescara il Festival della transumanza: due giornate alla scoperta dei tratturi tra cultura, musica e tradizioni gastronomiche.