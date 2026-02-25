Meta punta 100 miliardi sull' IA

Meta investe 100 miliardi sull’intelligenza artificiale per sviluppare tecnologie avanzate e migliorare i servizi digitali. La decisione nasce dai continui sforzi dell’azienda di dominare il settore e rispondere alle crescenti richieste di innovazione. Questa cifra impressionante rappresenta un impegno concreto a rimanere all’avanguardia, anche di fronte alle tensioni di mercato e ai dubbi degli analisti. La strategia di Meta mira a consolidare la propria posizione nel panorama tecnologico globale.

Di fronte ai timori di una bolla, la razionalità è spesso la prima a lasciare la stanza. Wall Street sembra ormai vivere in uno stato di ipersensibilità, dove ogni sussurro viene interpretato come il rintocco di una campana a morto. Nell'ultimo mese tali timori hanno mietuto molte vittime sul mercato. Questa volta, la falce era nelle mani di Critini Research, che attraverso un rapporto circolato sui social, ha tratteggiato un 2028 in cui la rivoluzione tecnologica, invece di generare ricchezza, finisce per cannibalizzare l'economia reale. Per essere precisi, Critini ha raccontato del 2028 come dell'anno in cui la rivoluzione dell'IA avrà causato una disoccupazione di oltre il 10% tra i colletti bianchi, innescando una spirale recessiva fatta di calo dei consumi e insolvenze di massa sui prestiti garantiti da software. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La svolta di Meta nell’AI: entra nei chip di Amd. Accordo da 100 miliardiMeta potrà salire al 10% del produttore di microprocessori. Sfida a Nvidia nel mercato del silicio. Zuckerberg: «Diversifichiamo la nostra capacità di calcolo» ... corriere.it

Meta, accordo da 100 miliardi per i chip di Amd per potenziare l’Ai (e Zuckerberg entra come socio al 10%)La californiana Amd emetterà 160 milioni di warrant alla stessa Meta, derivati convertibili in azioni. Il colosso di Zuckerberg potrebbe quindi detenere fino al 10%. La richiesta di una potenza totale ... corriere.it

