Anthropic punta a 50 miliardi e al top di Microsoft per scalare l’IA

Anthropic ha assunto Eric Boyd, ex dirigente di Microsoft, per gestire l’area infrastrutturale dell’azienda. Nel frattempo, la società ha annunciato l’obiettivo di raggiungere un modello di intelligenza artificiale da 50 miliardi di parametri e ha stretto una collaborazione con Microsoft, che fornirà supporto tecnico e risorse. La società continua a investire nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale di grandi dimensioni.

Anthropic ha inserito nel proprio organico Eric Boyd, ex dirigente di Microsoft, per coordinare l’area infrastrutturale dell’azienda. L’obiettivo è superare le difficoltà tecniche legate alla gestione dei servizi in un momento di forte crescita. L’ingresso di Boyd avviene mentre la società affronta complicazioni operative nel mantenimento della stabilità delle proprie piattaforme. Tale criticità emerge soprattutto a causa dell’incremento massivo di utenti che utilizzano strumenti come Claude Code. Il nuovo responsabile porta con sé un bagaglio tecnico consolidato, avendo precedentemente guidato la AI Platform di Microsoft. In quel ruolo, Boyd si è occupato della distribuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni sia per i clienti esterni che per i reparti interni della corporation. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anthropic punta a 50 miliardi e al top di Microsoft per scalare l’IA Microsoft e Anthropic sfidano il Pentagono: stop all’IAIl 12 marzo 2026 segna una svolta decisiva nel rapporto tra tecnologia e difesa, con Microsoft che si unisce ad Anthropic nel rifiuto di collaborare... Leggi anche: Oracle punta a raccogliere 50 miliardi di dollari con l’IA, ma licenzierà 30.000 dipendenti per pagare i data center Si parla di: Musk presenta i documenti per la IPO di SpaceX, una delle più grandi della storia. Anthropic punta a 70 miliardi di dollari di ricavi entro il 2028La società di Claude prevede margini in forte crescita e un flusso di cassa positivo, grazie alla rapida adozione dei suoi modelli AI nel mondo enterprise. Secondo un nuovo report di The Information, ... multiplayer.it Anthropic punta a una valutazione da 170 miliardiL'intelligenza artificiale continua a catalizzare investimenti miliardari, con valutazioni che sfidano ogni precedente storico. E se OpenAI detiene il record con una valutazione da 300 miliardi, la ... tomshw.it