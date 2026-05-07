Il week-end al cinema | da Michael a Il diavolo veste Prada 2

Il fine settimana nei cinema bergamaschi propone una vasta scelta di film, tra cui spiccano “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Michael” e “Mortal Kombat II”. Sono inoltre disponibili “Super Mario Galaxy – Il Film”, “L’amore sta bene su tutto”, “Lee Cronin – La mummia” e “The Drama”. La programmazione comprende generi diversi, offrendo opzioni per un pubblico vario. La maggior parte delle sale ha aperto con orari distribuiti durante il giorno.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Michael”, “Mortal Kombat II”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “L’amore sta bene su tutto”, “Lee Cronin – La mummia” e “The Drama”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 7 MAGGIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E.🔗 Leggi su Bergamonews.it Non esistono giorni festivi a Runway. Il Diavolo Veste Prada 2 è al cinema. Notizie correlate Leggi anche: Il week-end al cinema: nelle sale “Il diavolo veste Prada 2” Leggi anche: Al cinema in settimana: da “Il diavolo veste Prada 2” a “Lo straniero” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Weekend da record al cinema: Il Diavolo veste Prada 2 e Michael dominano il botteghino; Michael domina il box office mondiale: 217 milioni nel weekend d’esordio; Vita in diretta 2025/26 - Il biopic su Michael Jackson, una vita senza ombre - 27/04/2026 - Video; Michael Jackson da record al box office: gli incassi del primo weekend fanno paura!. Il week-end al cinema: da Michael a Il diavolo veste Prada 2È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano Il Diavolo Veste Prada 2, Michael, Mortal Kombat II, Super Mario Galaxy – Il ... bergamonews.it Weekend da record al cinema: Il Diavolo veste Prada 2 e Michael dominano il botteghinoI cinema italiani sono stati letteralmente presi d’assalto. Numeri incredibili, soprattutto per la stagione primaverile. Tra il 30 aprile e il 3 maggio il botteghino ha sfiorato livelli eccezionali, a ... rtl.it Occhio alla Notizia. . Delitto Panzieri a Pesaro, aperto il processo d’appello a carico di Michael Alessandrini, condannato in primo grado a 24 anni. Disposta una nuova perizia psichiatrica. - facebook.com facebook «Michael Jackson- anatomia di una caduta», nuovo doc che punta verso l'innocentismo x.com