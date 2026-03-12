Il week-end al cinema | da Il bene comune ad Arco

Il fine settimana al cinema si apre con l’uscita di “Il bene comune”, un film diretto da Rocco Papaleo. La pellicola, in programmazione da giovedì 12 marzo, vede nel cast anche Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera. La nuova produzione arriva nelle sale italiane e si propone come uno degli appuntamenti principali di questa settimana.

Arriva al cinema “Il bene comune”. Il film, che approda nelle sale giovedì 12 marzo, è diretto da Rocco Papaleo e nel cast oltre a lui annovera Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Reminders of Him”: tratto dal romanzo di Colleen Hoover, segue la vicenda di Kenna Rowan (Maika Monroe): dopo aver scontato cinque anni di carcere per un tragico errore, torna nella sua città, sperando di riunirsi alla giovane figlia che non ha mai conosciuto: il padre della bambina, Scotty Landry (Rudy Pankow) è morto. Completano il quadro dei nuovi arrivi il film d’animazione “Arco” che tra le voci annovera Natalie Portman e l’horror “Keeper”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

