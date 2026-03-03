Parco Agrisolare | 789 milioni per il fotovoltaico nelle aziende agricole

È stato pubblicato l’Avviso del Parco Agrisolare, che prevede un finanziamento di 789 milioni di euro provenienti dal PNRR. La cifra è destinata a sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aziende agricole e agroindustriali. Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 10 marzo al 9 aprile.

Pubblicato l’Avviso del Parco Agrisolare: 789 milioni dal PNRR per impianti fotovoltaici nelle imprese agricole e agroindustriali con domanda dal 10 marzo al 9 aprile. È stato pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste l’Avviso Pubblico che approva il Regolamento Operativo della nuova Misura PNRR “Facility Parco Agrisolare” (M2C1–I4), destinata a sostenere la transizione energetica del comparto agricolo e agroindustriale italiano. La misura rappresenta un tassello strategico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e punta a rafforzare la sostenibilità ambientale ed economica delle imprese attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

