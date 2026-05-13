Kate Middleton e quel look azzurro omaggio all' Italia

L’attesa davanti al Municipio di Reggio Emilia è durata diverse ore, con molte persone radunate dietro le transenne in attesa dell’arrivo di Kate Middleton. Questa è stata la sua prima visita ufficiale all’estero dopo un periodo di impegni pubblici ridotti a causa di problemi di salute. La duchessa ha scelto un abito azzurro che ha fatto parlare di sé, attirando l’attenzione dei presenti.

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L’attesa davanti al Municipio di Reggio Emilia è durata per ore. Dietro le transenne, centinaia di persone hanno aspettato l’arrivo di Kate Middleton per la sua prima visita internazionale dopo il ritorno graduale agli impegni pubblici seguiti alla malattia. E quando la principessa del Galles è finalmente apparsa in piazza Camillo Prampolini, tra applausi, bandiere britanniche e telefoni alzati per immortalarla, tutti gli occhi si sono posati sul suo look. Per questo importante viaggio in Italia, Kate ha scelto infatti un outfit elegante ma ricco di significato, capace di unire diplomazia, stile e simbolismo. Un omaggio sottile ma chiarissimo al nostro Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kate Middleton e quel look azzurro omaggio all'Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kate Middleton porta a Reggio Emilia una ventata di colore: col tailleur azzurro omaggia l’ItaliaKate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro. Kate Middleton a Reggio Emilia e l'omaggio a Max MaraAGI - C’è un silenzio operoso, quasi millimetrico, che in queste ore avvolge i portici di Piazza Prampolini. Temi più discussi: Kate Middleton, la prima reale a tagliare i rapporti con l’ex principe Andrea; Di quando Kate Middleton e sua sorella Pippa portavano lo stesso identico taglio di capelli; Kate Middleton, il suo parrucchiere è il reggiano Rossano Ferretti: Una gran bella persona, essere scelto un privilegio; Kate Middleton in Italia: primo viaggio all'estero dopo la malattia. Questo vestito di Kate Middleton è un successo o un flop? - reddit.com reddit La principessa di Galles ha sfoggiato una creazione color panna firmata Self-Portrait ricca di elementi a lei cari come i pois, la silhouette e quel richiamo sottile a Eliza Doolittle, la protagonista di My Fair Lady. La ciliegina sulla torta? Un copricapo disegnato da x.com Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini dell’arrivo: il pranzo con l’erbazzone, poi l’abbraccio con una ragazza disabile – VIDEOLa principessa del Galles accolta da ammiratori, bambini e autorità in piazza davanti al Duomo di Reggio Emilia. ilfattoquotidiano.it Kate Middleton e quel look azzurro omaggio all'ItaliaLa principessa del Galles incanta Reggio Emilia con un elegante tailleur azzurro, un richiamo simbolico ai colori dell’Italia, confermando ancora una volta il suo stile sobrio ma ricco di significati ... ilgiornale.it