Il Vescovo Migliavacca | suor Thèvenin ha generare storie di resurrezione e di vita dove c’è sofferenza

Il 14 maggio 2026, a Arezzo, il Vescovo ha parlato di suor Thèvenin, sottolineando come abbia portato testimonianze di resurrezione e di rinascita in luoghi segnati dalla sofferenza. La sua presenza e il suo lavoro sono stati descritti come capaci di creare storie di vita e speranza, anche nelle situazioni più difficili. Le parole del Vescovo evidenziano l’impatto di suor Thèvenin in contesti di dolore e di difficoltà.

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