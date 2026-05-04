Il vescovo celebrerà la santa messa in memoria di suor Gabriella Thévenin

Il prossimo mercoledì 13 maggio alle 18:30 si terrà una messa presso la Cappella di Casa Thevenin, situata in via Sassoverde 32 ad Arezzo. La cerimonia sarà officiata da un vescovo e sarà dedicata alla memoria di suor Gabriella Thévenin. La celebrazione si svolgerà nello stesso luogo dove si trovano le spoglie della religiosa. L'evento è aperto a chi desidera partecipare.

Mercoledì 13 maggio, alle ore 18:30, presso la Cappella di Casa Thevenin, in via Sassoverde 32 ad Arezzo, Sua Eccellenza Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo?Cortona?Sansepolcro, presiederà la Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nel 203° anniversario della nascita, avvenuta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Vescovo, Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascitaArezzo, 4 maggio 2026 – Il Vescovo celebrerà la Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascita. Arezzo, si ricorda la su’ Gabriella: messa a Casa Thevenin per l’anniversarioAREZZO – Oh, mercoledì 13 maggio, alle sei e mezzo di sera, alla cappellina di Casa Thevenin in via Sassoverde, si fa una bella messa per ricordare... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Vescovo, Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascita; Vescovo Santa Messa in memoria di Suor Gabriella Thévenin nell’anniversario della nascita. Vescovo, Santa Messa in memoria di suor Gabriella Thévenin, nell’anniversario della nascitaMercoledì 13 maggio, alle ore 18:30, presso la Cappella di Casa Thevenin, in via Sassoverde 32 ad Arezzo ... msn.com Gabriella Thévenin. Il libro omaggio alla fondatriceSi terrà oggi alle 18.30, a Casa Thevenin, la presentazione del volume Gabriella Thévenin. Fondatrice di una città cristiana / Fondatrice d’une ville chrétienne di Italo Farnetani, dedicato alla ... lanazione.it