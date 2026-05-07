Una nota giornalista e scrittrice ha recentemente pubblicato un libro che affronta il tema della malattia, concentrandosi sugli incontri che possono favorire il processo di guarigione. In un'intervista, ha affermato di sapere cosa le abbia provocato problemi di salute, evidenziando come spesso dietro a una diagnosi si nasconda un dolore psichico. Ha anche dichiarato che il farmaco più potente che esista è l'amore.

Questo articolo è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Angelina non è la protagonista di La cura (Einaudi Stile Libero), il libro che De Gregorio pubblica quattro anni dopo la diagnosi di cancro al seno. Ma è «la ragione per cui esiste», dice lei. Sessantadue anni, oltre trenta nel giornalismo, Concita De Gregorio è editorialista della Repubblica, ha diretto l’Unità tra il 2008 e il 2011, oltre a condurre programmi in radio e tv. La cura non è il diario di una malattia. È un libro sugli incontri – i medici, gli infermieri, i compagni di stanza, gli sconosciuti – e su come la relazione sia l’unico farmaco che nessuno taglia mai dal bilancio, forse perché non costa niente, forse perché non si vede.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Concita De Gregorio: «Io lo so cosa mi ha fatto ammalare, c'è sempre un dolore psichico dietro alla malattia. Il farmaco più forte che esiste è l'amore»

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