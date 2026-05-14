Il Venezia sceglie Nicola Boscaro ex Milan come direttore generale delle entrate
Il Venezia FC ha comunicato la nomina di Nicola Boscaro come nuovo Chief Revenue Officer, un ruolo che si occupa delle entrate e dei ricavi del club. Boscaro, ex giocatore del Milan, assume questa posizione mentre la società procede con una riorganizzazione interna. La scelta è stata ufficializzata in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contratto o sulle responsabilità specifiche.
Il Venezia FC, nel pieno di una riorganizzazione societaria, ha annunciato la nomina di Nicola Boscaro come nuovo Chief Revenue Officer (CRO) del club, cioè direttore generale delle entratericavi, un ruolo che supera il tradizionale direttore marketing. Boscaro, che approda al club lagunare dopo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Nicola Boscaro è il nuovo Chief Revenue Officer (CRO) del VeneziaIl Venezia FC è lieto di annunciare la nomina di Nicola Boscaro come nuovo Chief Revenue Officer (CRO) del Club. tuttomercatoweb.com