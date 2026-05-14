Il Venezia sceglie Nicola Boscaro ex Milan come direttore generale delle entrate

Il Venezia FC ha comunicato la nomina di Nicola Boscaro come nuovo Chief Revenue Officer, un ruolo che si occupa delle entrate e dei ricavi del club. Boscaro, ex giocatore del Milan, assume questa posizione mentre la società procede con una riorganizzazione interna. La scelta è stata ufficializzata in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contratto o sulle responsabilità specifiche.

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