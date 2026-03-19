Valentini ex direttore generale FIGC | Il Milan ha perso in modo clamoroso contro la Lazio

Durante un'edicola su 'TMW Radio', l'ex direttore generale della FIGC ha commentato la sconfitta del Milan contro la Lazio, definendola clamorosa. Ha sottolineato come la squadra abbia subito una sconfitta netta e sorprendente, evidenziando le modalità del risultato. La partita si è conclusa con la Lazio che ha ottenuto una vittoria significativa contro il Milan.

Conclusa la 29^ giornata di Serie A, si può dire che il discorso Scudetto, al 99%, è definitivamente chiuso vista la brutta sconfitta del Milan contro la Lazio che ha allontanato i rossoneri a 8 punti di distanza dall'Inter capolista. A proposito del k.o. del Diavolo contro la squadra di Maurizio Sarri si è espresso anche l'ex direttore generale della FIGC Antonello Valentini. Ecco le sue parole rilasciate durante l'Editoriale in onda su 'TMW Radio'. "Quanto pesa la sconfitta del Milan contro la Lazio? Il Milan ha perso l'ultimo treno per cercare di riagguantare l'Inter per via di una sconfitta clamorosa contro la Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Valentini (ex direttore generale FIGC): “Il Milan ha perso in modo clamoroso contro la Lazio” Articoli correlati Leggi anche: Bezzi duro: “Milan inguardabile contro la Lazio, mi ha deluso. Allegri ha sbagliato completamente” Sicilbanca rafforza la direzione generale: Patrizia Mancino nominata vice direttore generaleSicilbanca compie un ulteriore passo nel percorso di evoluzione organizzativa e manageriale, con la nomina di Patrizia Mancino a vice direttore...