Sul mercato delle auto fuoristrada si fanno sempre più insistenti le voci riguardo al possibile ritorno della Fiat Campagnola, un modello storico del brand torinese. Le ultime notizie indicano che il progetto potrebbe essere in fase di sviluppo, con ipotesi di un nuovo modello che rispecchi le caratteristiche di un veicolo robusto e versatile. Per ora, si tratta di indiscrezioni che alimentano l’interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Ecco le ultime informazioni sulla Fiat Campagnola. Il ritorno del brand torinese nel segmento dei fuoristrada potrebbe essere redditizio? Come potrebbe essere una nuova Campagnola oggi. Partiamo da ciò che si immagina (nei render e nei rumors, perché nulla è ufficiale): Design: squadrato, corto (circa 4 metri), molto “duro e puro”, un po’ in stile Wrangler o Jimny. Telaio e off-road: paraurti in acciaio, protezioni sottoscocca, sospensioni robuste e probabilmente trazione integrale vera. Configurazione: tetto removibile o soft-top, quindi spirito molto “avventura”. Tecnologia: infotainment moderno, ADAS e magari versioni ibride o elettriche. Posizionamento: un fuoristrada compatto ma serio, non un semplice SUV urbano. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Campagnola: perchè dovrebbe tornare a listino?

Articoli correlati

Nuova Citroen C4 2027: torna a listino e sarà cugina di una nuova FiatLa Citroën C4 2027 è una generazione ancora in fase di sviluppoprogetto, con diverse anticipazioni sul design, la piattaforma e la strategia generale.

Nuova Fiat Campagnola 2027: rinasce insieme alla Suzuki Jimny?Al momento non ci sono piani ufficiali di Fiat per rilanciare la Campagnola grazie a una partnership con Suzuki su base nuova Jimny.

NUOVA FIAT CAMPAGNOLA TREK - Non segue la strada, la crea!

Tutti gli aggiornamenti su Nuova Fiat Campagnola

Discussioni sull' argomento Nuova Fiat Campagnola: perchè dovrebbe tornare a listino?; Cocconato, vigili del fuoco volontari pronti per interventi Nbcr; Nuova Suzuki Jimny 5 porte 2027 | finalmente in Europa?.

2026 Fiat Campagnola 4x4 Is Finally Here – The Retro Off-Roader Modern SUVs Didn’t Expect... facebook