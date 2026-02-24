Teatro Quel sovrano dalle uova d’oro
Il Teatro Guglielmi di Massa ospita la prima di “Re Chicchinella”, una produzione di Emma Dante, dopo che un problema tecnico ha causato il ritardo nell’allestimento. La rappresentazione, in programma fino a giovedì alle 21, si propone di coinvolgere il pubblico con una storia che combina tradizione e innovazione. I protagonisti si preparano a portare in scena una fiaba rivisitata, pronta a sorprendere gli spettatori con effetti scenici originali.
L’attesa è finita. Va in scena, da stasera a giovedì (ore 21), al Teatro Guglielmi di Massa, ’ Re Chicchinella ’, scritto e diretto da Emma Dante. Si tratta di un libero adattamento da ’ Lo cunto de li cunti ’ di Giambattista Basile. Numerosi gli interpreti: Angelica Bifano, Viola Carinci, Davide Celona, Roberto Galbo, Enrico Lodovisi, Yannick Lomboto, Carmine Maringola, Davide Mazzella, Simone Mazzella, Annamaria Palomba, Samuel Salamone, Stephanie Taillandier e Marta Zollet. La produzione è del Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa. Emma Dante ha curato anche gli elementi scenici e i costumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: La Fondazione dalle uova d'oro: milioni da ministeri e Regioni
Dalle uova al tonno, la data di scadenza aiuta a evitare rischi ma conta il buon sensoLe persone rischiano di consumare alimenti scaduti, come uova e tonno, a causa di una scorretta interpretazione delle date di scadenza.
Argomenti correlati
Teatro Quel sovrano dalle... uova d’oro; Per un Libano democratico e sovrano (23.02.2026); Teatro sold out per il generale Vannacci, la nuova rockstar della politica; Tutto quello che sappiamo su Game of Thrones: The Mad King.
Arturo Toscanini sedeva fra i violoncelli dell'orchestra del Teatro Regio di Parma. Era il 1896, lui aveva 28 anni, e nessuno sapeva che quella sera avrebbe cambiato il corso della storia della musica. L'opera in programma era una di Verdi. Il direttore titolare s - facebook.com facebook
I resti di quel che fu del teatro Sannazaro di Napoli, una ferita dolorosa. Ma Napoli, dalle sfide e dagli eventi che l'hanno colpita nel corso dei secoli, ne è uscita sempre più forte e più bella. #TeatroSannazaro x.com