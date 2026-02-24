Teatro Quel sovrano dalle uova d’oro

Il Teatro Guglielmi di Massa ospita la prima di “Re Chicchinella”, una produzione di Emma Dante, dopo che un problema tecnico ha causato il ritardo nell’allestimento. La rappresentazione, in programma fino a giovedì alle 21, si propone di coinvolgere il pubblico con una storia che combina tradizione e innovazione. I protagonisti si preparano a portare in scena una fiaba rivisitata, pronta a sorprendere gli spettatori con effetti scenici originali.

L’attesa è finita. Va in scena, da stasera a giovedì (ore 21), al Teatro Guglielmi di Massa, ’ Re Chicchinella ’, scritto e diretto da Emma Dante. Si tratta di un libero adattamento da ’ Lo cunto de li cunti ’ di Giambattista Basile. Numerosi gli interpreti: Angelica Bifano, Viola Carinci, Davide Celona, Roberto Galbo, Enrico Lodovisi, Yannick Lomboto, Carmine Maringola, Davide Mazzella, Simone Mazzella, Annamaria Palomba, Samuel Salamone, Stephanie Taillandier e Marta Zollet. La produzione è del Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa. Emma Dante ha curato anche gli elementi scenici e i costumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

