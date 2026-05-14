Un anno dopo la vittoria in Coppa, il Bologna torna a sognare di arrivare di nuovo all’Olimpico. Nel frattempo, Ndoye è diventato un punto fisso nel Nottingham Forest, mentre Beukema al Napoli ricopre un ruolo di riserva di lusso, senza essere il titolare. La scena calcistica si muove tra cambi di ruolo e obiettivi di prestigio, segnando un momento di transizione per le squadre coinvolte.

Ndoye al Nottingham Forest è diventato un ospite fisso della panchina. Beukema al Napoli ha fatto il tappabuchi di lusso, ma non ha la titolarità del ruolo. Fabbian a Firenze si è sporcato le mani nel fango della lotta salvezza. Holm in versione Juve, invece, ha recitato il ruolo di cavallone di razza nonché, purtroppo, di cristallo. Che cos’hanno in comune Ndoye, Beukema, Fabbian e Holm? Semplice: erano tutti e quattro parte integrante, e nel caso di Ndoye decisiva, dell’undici titolare che un anno fa all’Olimpico strappò la Coppa Italia dalle tremolanti mani del Milan per alzare al cielo un trofeo che sotto le Due Torri mancava da cinquantuno anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il trionfo dell’Olimpico. Bologna, che nostalgia un anno fa la Coppa: Italiano vuole tornare lì

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