Dopo la partita contro la Roma valida per gli ottavi di finale di Europa League, il tecnico del Bologna ha commentato il match a Sky Sport. Ha dichiarato di non sapere se sentirsi più rammaricato o soddisfatto, sottolineando che l’ambiente al quale si riferisce sarà quello dell’Olimpico. Le sue parole sono state raccolte subito dopo la fine della sfida.

Sergio Ramos alimenta le voci di mercato provenienti dalla Spagna: il suo like sui social scatena l’entusiasmo dei tifosi Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari, ufficiale il rinnovo di contratto! Il comunicato con tutti i dettagli Sergio Ramos alimenta le voci di mercato provenienti dalla Spagna: il suo like sui social scatena l’entusiasmo dei tifosi Caldara sicuro: «Gasperini ha dato tanto all’Atalanta. Lui è stato bravo a vedere una cosa che nessuna vedeva» Juventus, numeri da top per Conceicao! I suoi dati brillano anche in Europa: i dettagli e su chi ha avuto la meglio Toni analizza: «La Serie A è in difficoltà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, Italiano nel post gara: «Non so se essere rammaricato o soddisfatto. Sappiamo che ambiente ci sarà all’Olimpico»

Articoli correlati

Bologna, Italiano nel post gara: «Nel secondo tempo c’è stata una reazione ma il primo è stato negativo. Commisso? Ho i brividi»Calciomercato Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Pol Lirola: arriva a parametro zero.

Leggi anche: Bologna Inter, Italiano nel post partita: «Immobile lo abbiamo preso proprio per essere decisivo. Ecco dove siamo stati bravi»

Una selezione di notizie su Bologna Italiano nel post gara Non so...

Temi più discussi: Le parole di Vincenzo Italiano; Bologna, Italiano: Castro ha fallito 4 occasioni semplici per il gol; Italiano: Qui si pensa che il Bologna possa vincere facile. Castro ha sbagliato…; Italiano dopo Pisa-Bologna: Ho paura per Castro, può giocare Dallinga.

Bologna, Italiano: Abbiamo pagato le nostre ingenuità a caro prezzoSconfitta casalinga per il Bologna contro l'Hellas Verona. Nel post-partita il tecnico dei rossoblù, Vincenzo Italiano, ha analizzato ai microfoni. tuttomercatoweb.com

Bologna, Italiano: Castro ha fallito 4 occasioni semplici per il golSconfitta cocente per il Bologna, superato in casa da un Verona che aveva un bisogno assoluto di punti. La squadra di Sammarco si è imposta al Dall'Ara andando a ribaltare il risultato della partita e ... fantacalcio.it

Mile Svilar in zona mista dopo Bologna-Roma: “Quando si gioca sporco, dobbiamo giocare sporco anche noi” #ASRoma #EuropaLeague - facebook.com facebook

Bologna-Roma, nel derby europeo vince la paura: finisce 1-1 x.com