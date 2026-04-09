Bologna Italiano | Messa in difficoltà la squadra che vincerà la coppa Errori pagati carissimo

Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Villa, il tecnico rossoblù ha commentato che la squadra ha avuto difficoltà con avversari che disputeranno la coppa e ha sottolineato gli errori commessi, pagandoli a caro prezzo. Ha aggiunto che i suoi giocatori sono stati in partita per tutta la durata dell’incontro e ha espresso soddisfazione per l’impegno dimostrato, nonostante il gol subito nel terzo tempo.

Vincenzo Italiano mastica amaro. Il suo Bologna è stato sfortunato in avvio, ma aveva riaperto la doppia sfida al 90' con Rowe. Poi un'altra distrazione difensiva al 4' di recupero su angolo e la rete del 3-1 che condanna i rossoblù in vista di un ritorno tra 7 giorni al Villa Park dove servirà un'impresa per passare in semifinale. Così il tecnico ai microfoni di Sky: "Siamo rimasti in partita per tutta la gara, ci siamo comportati bene con questo scambio continuo di uomini, ma se commetti certi errori vieni castigato. Abbiamo messo in difficoltà una squadra di livello altissimo, secondo me vincerà questa manifestazione. Ma la prestazione l'abbiamo fatta, e anche bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, Italiano: "Messa in difficoltà la squadra che vincerà la coppa. Errori pagati carissimo" Sei Nazioni Under 20, Italbaby che succede? "Pagati errori gravi, ma la squadra c'è"Inizio ben diverso rispetto agli ultimi anni: tre sconfitte in tre partite, anche se con il riscontro di performance sempre in crescita. Bologna, Freuler critico: “Abbiamo regalato due gol al Milan. Paghiamo carissimo gli errori”Remo Freuler, centrocampista rossoblù, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che... Bologna in Coppa Italia: il ritorno di Immobile e la voglia di riscatto Temi più discussi: Bologna, Italiano: Messa in difficoltà la squadra che vincerà la coppa. Errori pagati carissimo; Italiano: 'Aston Villa sulla carta superiore, serve una prova di coraggio'; Italiano: L’Aston Villa ci è superiore sulla carta, ma grazie al pubblico possiamo...; Triduo Pasquale: domenica 5 alle 17.30 la Messa di Pasqua in diretta su èTV. Bologna, Italiano: Messa in difficoltà la squadra che vincerà la coppa. Errori pagati carissimoIl tecnico rossoblù dopo l'1-3 con il Villa: In partita per tutta la gara, peccato per il terzo gol ma i ragazzi mi sono piaciuti. Bernardeschi: Se vogliamo fare il salto di qualità queste cose non ... msn.com Bologna-Aston Villa, Italiano: Inglesi sulla carta superiori, serve prova di coraggioItaliano ha presentato su Sky la vigilia dei quarti di andata di Europa League contro l'Aston Villa (alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW): La pressione è ... sport.sky.it Serata NO per le italiane in Europa Il Bologna perde 1-3 al Dall’Ara La Fiorentina cade 3-0 a Londra #BolognaAstonVilla #CrystalPalaceFiorentina #DAZNBetClub x.com Europa e Conference, Bologna-Aston Villa 1-3, Crystal Palace-Fiorentina 3-0: quarti amari contro le inglesi Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/europa-conference-league-andata-quarti-finale-in-campo-bologna-fiorentina-alle-21-00 - facebook.com facebook