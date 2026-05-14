Il trailer della seconda stagione di “Storia della mia famiglia” è stato pubblicato di recente. La serie, una dramedy composta da sei episodi, è stata creata da Filippo Gravino e scritta insieme a Elisa Dondi. La produzione è affidata a Palomar, una società di Mediawan, e le riprese sono state dirette da Claudio Cupellini e Marco Danieli. La nuova stagione sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma Netflix a partire dal 10 giugno.

La seconda stagione di Storia della mia famigli a, la dramedy in 6 episodi, creata da Filippo Gravino, e da lui scritta insieme a Elisa Dondi, prodotta da Palomar (a Mediawan company) e diretta da Claudio Cupellini e Marco Danieli sarà disponibile solo su Netflix il 10 giugno. Ritorni e novità della nuova stagione. Nel trailer, disponibile da oggi, le prime immagini della nuova stagione, che vede il ritorno dei protagonisti della prima stagione, interpretati da Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna, Antonio Gargiulo, Aurora Giovinazzo, Gaia Weiss, Filippo Gili, Tommaso Guidi, Jua Leo Migliore e Fernando Guallar, e l’ingresso di una new entry d’eccezione: Sergio Castellitto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il trailer della nuova stagione Netflix di ‘Storia della mia famiglia’

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