Storia della mia famiglia | Netflix diffonde il trailer e rilascia la data di uscita

Storia della mia famiglia 2 arriva su Netflix: svelato il trailer della nuova stagione con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera e la new entry Sergio Castellitto. L’attesa per il seguito di una delle produzioni italiane più emozionanti degli ultimi anni è finalmente giunta al termine: Storia della mia famiglia si prepara a tornare sul catalogo Netflix. Il trailer ufficiale, appena rilasciato, ha confermato che il cuore pulsante del racconto rimarranno i complessi legami affettivi e le sfide di una genitorialità fuori dagli schemi. La serie continua a esplorare il tema dell’eredità emotiva, portando avanti le vicende di una famiglia “allargata” che ha saputo conquistare il cuore del pubblico per la sua autenticità e il suo carico di umanità.🔗 Leggi su 2anews.it

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