Prima categoria Folgore e Potenza Picena al tappeto Blitz dell’Elite a Montecassiano

Nella prima categoria, le squadre leader del girone C subiscono sconfitte: il Potenza Picena viene sconfitto a Porto Recanati e la Folgore Castelraimondo perde in trasferta a Montegiorgio. Nel frattempo, un blitz dell’Elite si svolge a Montecassiano, senza che nessuna delle due partite coinvolga pareggi. Le due formazioni sono momentaneamente fuori dalla zona di vertice.

Il Potenza Picena cade a Porto Recanati mentre la Folgore Castelraimondo torna a mani vuote da Montegiorgio: perdono le due leader del girone C di Prima categoria. Oggi la Belfortese potrebbe salire al terzo posto ma vincere a Porto Potenza non è semplice considerando che i locali sono in lotta per la salvezza. Ci pensa Pigliacampo a segnare il gol decisivo per l’Adriatica Portorecanati contro il Potenza Picena, il giocatore era entrato in campo poco prima al posto di Lorenzo Giri. Il Montecosaro all’ultimo evita la sconfitta interna con l’Appignanese mentre è da segnalare il blitz dell’Elite Tolentino a Montecassiano. Risultati e marcatori... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima categoria. "Folgore costretta a vincere. Potenza Picena vuole i 3 punti»Questa giornata del girone C di Prima categoria è presentata dall’allenatore Angelo Ortolani.

Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena favorito. Folgore, match difficile a Loreto»C’è un’interessante lotta nelle zone alte della Prima categoria e per garantirsi la permanenza: l’allenatore Angelo Ortolani presenta la seconda...

Prima categoria. Ortolani: Un match da tripla tra Adriatica e Potenza PicenaIn campo per l’ottava giornata di ritorno nel girone C di Prima categoria, il turno è presentato da Angelo ... msn.com

