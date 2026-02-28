Prima categoria le previsioni di ortolani Potenza Picena avvantaggiato nel derby contro Porto Potenza

L’allenatore dell’Appignanese, Angelo Ortolani, ha commentato le prossime sfide di Prima categoria, evidenziando che Potenza Picena potrebbe avere un vantaggio nel derby contro Porto Potenza. Per quanto riguarda la partita tra Montemilone Pollenza e San Claudio, Ortolani ha sottolineato che i locali sono reduci da una sconfitta, mentre il San Claudio sta attraversando un buon momento di forma.

Il turno in Prima categoria è presentato da Angelo Ortolani (foto), allenatore dell'Appignanese. Montemilone Pollenza-San Claudio: "I locali sono reduci da un ko e davanti hanno un San Claudio che sta facendo bene. Il Pollenza deve sfruttare il fattore campo per inserirsi nelle zone nobili della classifica: 1X". Appignanese-Montecassiano: "Affrontiamo un Montecassiano costruito con ambizioni, ora entrambe ci troviamo in una situazione difficile: metto la tripla". Belforte-Montegiorgio: "Belforte è in un'ottima condizione di forma, a volte il Montegiorgio sembra orientato a inserirsi nella lotta per il vertice ma sta perdendo posizioni. È una gara difficile per gli ospiti: 1X".