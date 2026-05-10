Il Millefiori tifernate ha raggiunto la finalissima regionale dopo aver battuto per 3-1 il New Team La Piroga di Santa Maria degli Angeli. La partita si è svolta a Città di Castello, portando la squadra un passo più vicino alla conquista del titolo. La vittoria permette ora al team di contendere il trofeo in una sfida decisiva.

CITTÀ DI CASTELLO - Ad un passo dal sogno: superando per 3-1 il New Team La Piroga di Santa Maria degli Angeli, il C.S.B. Millefiori di Città di Castello ha guadagnato l’accesso alla finalissima della Coppa Campioni A1 umbra di biliardo, in programma martedì 19 maggio alle ore 21 alla Polisportiva Case Nuove di Perugia contro i Grifoni Perugia. Proprio nello stesso impianto di gioco la squadra del presidente Gianluca Pietropaolo mercoledì scorso ha disputato la semifinale, che l’ha vista prevalere sulla formazione vincitrice del campionato regionale. La sfida si è disputata al cospetto di una bella cornice di pubblico, con un buon gruppo di tifosi tifernati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Millefiori tifernate in finalissima regionale

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