Venezia vince in volata il derby con Treviso Olejniczak la chiude per Tortona successo di Varese

Venezia ha conquistato il derby contro Treviso in una gara decisa negli ultimi minuti. Olejniczak ha segnato il canestro decisivo per Tortona, che ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato. La Reyer ha interrotto una serie negativa grazie ai 21 punti di Parks, mentre il Derthona ha portato a casa la terza vittoria di fila.

La Reyer riprende a marciare nella domenica di Serie A. Venezia supera di misura (91-90) la Nutribullet di un eccellente Macura grazie alle triple di Parks e alla difesa decisiva di Cole nel momento più importante della gara. Gli orogranata agganciano momentaneamente in classifica l'Olimpia, che domani sfiderà Cantù in chiusura della 20ª giornata. Al PalaCarnera Varese travolge Udine 92-81 con il duo Nkamhoua-Iroegbu (43 punti in coppia), mentre Tortona si riscatta dalla finale persa contro Milano con una prestazione convincente ai danni di Cremona (85-78) sigillata dai centimetri di Olejniczak nel finale di gara. Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte Cremona. Tre sono le partite disputate quest'oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera. Basket, Venezia vince il derby con Treviso nel posticipo della 14a giornata. Venezia vince in volata il derby con Treviso. Olejniczak la chiude per Tortona, successo di Varese. La Reyer interrompe la striscia di sconfitta con 21 punti di Parks, il Derthona fa tre di fila in campionato. Udine sconfitta in casa dalla Openjobmetis: 43 punti della coppia Nkamhoua-Iroegbu. Treviso-Venezia 90-91, la Reyer espugna il Palaverde e fa suo un derby tiratissimo. Quaranta minuti di equlibrio in una partita di rara intensità: al fotofinish vincono gli ospiti con la classifica della Nutribullet che si fa davvero pesante.