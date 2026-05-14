Il Territorio che vogliamo | all’Università di Salerno le alleanze per la sostenibilità delle Aree Interne del Cilento

All’Università di Salerno si è svolto un evento dedicato alle strategie di sviluppo sostenibile nelle Aree Interne del Cilento. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi e cittadini, con l’obiettivo di promuovere collaborazioni tra enti e comunità locali. Durante l’appuntamento sono stati discussi progetti e iniziative per favorire un modello di crescita basato sulla tutela ambientale e il coinvolgimento delle giovani generazioni. L’attenzione si è concentrata sulla creazione di alleanze concrete per valorizzare il territorio.

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