Federmanager Salerno il futuro del made in Italy passa per le aree interne del Sud Focus a Padula

Giovedì 7 maggio alle 10, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, si terrà un convegno promosso da Federmanager Salerno. L’evento si concentrerà sulle opportunità di sviluppo per il made in Italy nelle aree interne del Sud. Sono previsti interventi di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, con l’obiettivo di discutere le strategie per valorizzare il territorio e le sue risorse.

Sarà la Certosa di San Lorenzo a Padula a ospitare, dalle ore 10 di giovedì 7 maggio, il convegno “Il futuro del Made in Italy”, promosso da Federmanager Salerno nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy e patrocinato dal ministero delle imprese e del Made in Italy e dal comune di Padula. Il ruolo strategico delle aree interne. L’iniziativa punta a riportare il Mezzogiorno al centro delle strategie di sviluppo del Paese, con un focus sulle aree interne del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, territori ricchi di potenziale ma spesso tagliati fuori dalle principali direttrici economiche. “E’ necessario promuovere una visione manageriale dello sviluppo territoriale – spiega Daniele Trimarchi, presidente di Federmanager Salerno – capace di mettere a sistema competenze, innovazione e risorse locali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

“Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo...

ADM al Vinitaly: focus su certificazione e tutela del Made in ItalyL’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è protagonista al Vinitaly, dove il direttore Roberto Alesse è intervenuto nel corso del convegno...