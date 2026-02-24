ricostruzione aree interne e appennino oltre le sfide un libro che dal centro italia racconta le trasformazioni del territorio a dieci anni dal sisma

Il sisma ha causato grandi danni alle aree interne e all’Appennino, spingendo Marco Fuggetta a scrivere un libro che racconta le trasformazioni del territorio. La pubblicazione, prevista per il 6 marzo, si concentra sui cambiamenti e le sfide affrontate dal reatino dieci anni dopo il terremoto. Fuggetta analizza le strategie di ricostruzione e le nuove opportunità nate in queste zone. Il volume offre uno sguardo approfondito su come il territorio si sta evolvendo.

Uscirà il 6 marzo prossimo “Oltre le Sfide. Il territorio reatino dieci anni dopo”, il nuovo libro di Marco Fuggetta, giornalista, esperto di comunicazione pubblica e digitale, profondo conoscitore delle dinamiche istituzionali e sociali dell’area dell’Appennino centrale, responsabile dell’Ufficio Stampa della Città di Rieti. Il volume prende in esame il territorio della provincia di Rieti a dieci anni dal sisma del 2016, senza limitarsi allo sguardo prettamente locale ma connettendolo alle trasformazioni, alle potenzialità e alle criticità della più vasta area interna dell’Appennino centrale. Un racconto giornalistico attraverso dati, cifre, analisi e venticinque interviste ad esponenti istituzionali, imprenditori, stakeholder del territorio; solo per citarne alcuni, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, i Sindaci di Rieti, L’Aquila e Ascoli Piceno, Daniele Sinibaldi, Pierluigi Biondi e Marco Fioravanti, manager di Amazon, rettori di Università, Vescovi e l’ex Sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

