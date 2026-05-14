Il summit di Trump e Xi | ‘Una nuova era di stabilità strategica costruttiva’

L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si è svolto a Pechino, segnando un momento di dialogo tra le due potenze. Durante il vertice, i due leader hanno affrontato questioni di interesse comune e hanno manifestato la volontà di migliorare i rapporti. Sono stati annunciati alcuni accordi e dichiarazioni congiunte che indicano un'apertura verso una collaborazione più stabile e meno tesa. La conferenza si è conclusa con la promessa di continuare il confronto.

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Dal vertice di Pechino segnali di disgelo tra Stati Uniti e Cina. Trump e Xi Jinping appaiono concordi su tanti fronti ma Taiwan resta il nodo più delicato nei rapporti tra Washington e Pechino Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese, i due leader hannoconcordato di lavorare per costruire una stabilità fondata sulla cooperazione, sullagestione delle divergenzee su unacompetizione controllata. Il leader cinese ha inoltre ribadito che “gliinteressi comunitra Cina e Stati Uniti superano le differenze”, rilanciando ildialogocome unica strada possibile per evitare conflitti tra le due superpotenze. Dietro i toni concilianti del summit resta però forte la distanza suldossier Taiwan, indicato da Xi come “la questione più importante” nelle relazioni bilaterali.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il summit di Trump e Xi: ‘Una nuova era di stabilità strategica costruttiva’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Usa-Cina, Trump oggi a Pechino per il summit con Xi: cosa c'è sul tavolo Leggi anche: Trump da Xi Jinping: un summit per rilanciare coesistenza potenze Temi più discussi: Trump e Xi, il summit della paura: cosa si diranno (e cosa no) i due leader più potenti del mondo; Usa-Cina, Trump: Futuro straordinario insieme. Xi: Siamo partner, non rivali; Trump incontra Xi a Pechino: qual è la posta in gioco; Summit Usa-Cina: Xi chiede a Trump di evitare la trappola di Tucidide. Nella Grande Sala del Popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi nove anni, è st x.com Cina-Usa, che cos'è la Trappola di Tucidide evocata da Xi Jinping a Donald Trump? Il significatoAl summit tra Donald Trump e Xi Jinping, il leader cinese ha evocato la Trappola di Tucidide. Ma, che cos’è esattamente? Ecco il suo significato. Cina-Usa, Xi Jinping evoca a Donald Trump la Trappo ... notizie.it Summit Xi-Trump, presidente cinese: Taiwan può portarci a scontroRoma, 14 mag. (askanews) – Al di là della protocollare cortesia tra leader delle due principali potenze del mondo, il primo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino nell’ambito della visita de ... askanews.it