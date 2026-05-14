Il summit di Trump e Xi | ‘Una nuova era di stabilità strategica costruttiva’
L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si è svolto a Pechino, segnando un momento di dialogo tra le due potenze. Durante il vertice, i due leader hanno affrontato questioni di interesse comune e hanno manifestato la volontà di migliorare i rapporti. Sono stati annunciati alcuni accordi e dichiarazioni congiunte che indicano un'apertura verso una collaborazione più stabile e meno tesa. La conferenza si è conclusa con la promessa di continuare il confronto.
Dal vertice di Pechino segnali di disgelo tra Stati Uniti e Cina. Trump e Xi Jinping appaiono concordi su tanti fronti ma Taiwan resta il nodo più delicato nei rapporti tra Washington e Pechino Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese, i due leader hannoconcordato di lavorare per costruire una stabilità fondata sulla cooperazione, sullagestione delle divergenzee su unacompetizione controllata. Il leader cinese ha inoltre ribadito che “gliinteressi comunitra Cina e Stati Uniti superano le differenze”, rilanciando ildialogocome unica strada possibile per evitare conflitti tra le due superpotenze. Dietro i toni concilianti del summit resta però forte la distanza suldossier Taiwan, indicato da Xi come “la questione più importante” nelle relazioni bilaterali.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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