Trump da Xi Jinping | un summit per rilanciare coesistenza potenze

Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a Pechino per un vertice di due giorni con il presidente cinese. L'incontro è stato descritto come un’occasione per rafforzare la stabilità tra le due nazioni, senza indicazioni di iniziative politiche o accordi specifici. La visita si inserisce in un periodo di tensioni e di tentativi di mantenere un equilibrio nei rapporti tra le maggiori potenze mondiali.

Roma, 13 mag. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump è atteso in serata a Pechino per un vertice di due giorni con il presidente cinese Xi Jinping che si annuncia più come un esercizio di stabilizzazione che come l’avvio di una nuova stagione nei rapporti tra le due maggiori potenze mondiali. La visita, la prima di un presidente statunitense in Cina da quasi nove anni, prevede il cerimoniale delle grandi occasioni: colloqui nella Grande sala del popolo, una cena di Stato, una cerimonia del tè e, secondo le attese, anche una tappa al Tempio del Cielo, uno dei luoghi simbolici del potere imperiale cinese. Il vertice arriva in una fase in cui Washington e Pechino cercano di preservare una fragile tregua dopo mesi di tensioni commerciali, restrizioni tecnologiche, sanzioni e ritorsioni sulle terre rare.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Trump Between Putin & Xi Jinping The Moment Everyone Noticed #putin

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