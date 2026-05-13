Oggi a Pechino si tiene un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, un evento che ha attirato molta attenzione internazionale. I due leader si incontrano nel contesto di un vertice ufficiale, con l’obiettivo di discutere questioni di interesse reciproco. La visita di Trump in Cina rappresenta un momento di grande rilievo per le relazioni tra i due paesi, in un momento di tensioni e negoziati ancora in corso.

Washington, 12 mag. (Adnkronos) - Donald Trump oggi in Cina per l'atteso summit con Xi Jinping. Tuttavia, dopo il volo a bordo dell'Air Force One partito nel pomeriggio di ieri da Washington, nel programma diffuso dalla Casa Bianca non viene indicato nessun impegno ufficiale per il presidente nella sua prima giornata a Pechino. Come anticipato, infatti, l'intero programma del vertice sarà concentrato tra domani e venerdì. Per il presidente degli Stati Uniti, al suo secondo mandato alla Casa Bianca, è la prima volta dal 2017. Il leader cinese nel frattempo ha consolidato il suo potere, con un terzo mandato senza precedenti. Mentre il mondo attende il vertice, che si sarebbe dovuto tenere a marzo, intanto l'Asia teme un rafforzamento del gigante asiatico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa-Cina, Trump oggi a Pechino per il summit con Xi: cosa c'è sul tavolo

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