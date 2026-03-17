Audrey Nuna figlia di immigrati diventata una star grazie al film KPop Demon Hunters si è fatta conoscere per uno stile d' avanguardia sorprendente

Da amica.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tormentone Golden, lanciato da K-Pop Demon Hunters, lo conosciamo tutti. Ora è arrivato il momento di conoscere una delle voci dietro al film: Audrey Nuna. La cantante, 26 anni, ha sfilato agli Oscar 2026 vestita d’oro, confermandosi come la nuova “it girl” della moda dallo stile anticonformista. Ma il legame con la moda è nato quando lei era bambina, per via del lavoro del nonno. Chi è Audrey Nuna. Nata Audrey Chu e cresciuta nel New Jersey, Audrey Nuna (26 anni) ha conosciuto il successo planetario grazie al film d’animazione di Netflix  K-Pop Demon Hunters, fresco fresco di doppio Oscar. Il film è stato premiato sia per la canzone Golden, sia come Miglior film di animazione. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Audrey Nuna, figlia di immigrati diventata una star grazie al film "KPop Demon Hunters", si è fatta conoscere per uno stile d'avanguardia sorprendente.

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