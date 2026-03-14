Le autorità statunitensi hanno aggiornato le loro liste di ricercati, puntando ora i vertici iraniani. Il dipartimento di Stato ha pubblicato un elenco che include membri di spicco dell’amministrazione di Teheran, con l’obiettivo di catturare figure ritenute responsabili di attività considerate problematiche. La mossa si inserisce in una serie di operazioni che negli ultimi anni hanno bersagliato anche leader di altri gruppi e paesi.

Leadership iraniana sempre più nel mirino di Washington. Il sito internet del dipartimento di Stato Usa ha pubblicato nella sua pagina dedicata al programma Reward for Justice (Rfj) un annuncio in cui vengono stabilite ricompense fino a dieci milioni di dollari per chi fornisca informazioni su dieci alti funzionari iraniani. Sei i ricercati identificati per nome e con fota annessa. Tra questi, la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei (la cui assenza in pubblico ha sollevato diverse teorie), il capo del consiglio per la Sicurezza nazionale Ali Larijani, il consigliere militare dell’ayatollah Yahya Rahim Safavi, il responsabile della sicurezza dell’ufficio della Guida Ali Asghar Hejazi, il ministro dell’Interno Eskander Momeni e il ministro dell’intelligence Esmail Khatib. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Bin Laden ad Al Baghdadi, le taglie Usa tornano sui nemici di Washington: ora nel mirino ci sono i vertici iraniani

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