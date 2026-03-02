Il corpo di Ali Khamenei, leader della teocrazia iraniana fino al 28 febbraio, è stato recuperato e identificato tra le macerie del suo compound a Teheran. Nel frattempo, negli Stati Uniti e Israele si discutono le modalità di gestione del corpo di un altro nemico, mentre il destino di bin Laden, fatto cadere in mare, continua a essere oggetto di dibattito. Le decisioni su come trattare i corpi dei nemici sono al centro di varie trattative e controversie.

Diversi resoconti indicano che una fotografia del cadavere di Khamenei è stata mostrata al presidente americano Donald Trump e al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Che ne sarà del corpo dell'ayatollah Ali Khamenei, che fino al 28 febbraio, giorno della sua eliminazione in un raid Usa-Israele, è stato il deus ex machina della teocrazia iraniana? Il corpo è stato recuperato e identificato dalle macerie del suo compound a Teheran. Diversi resoconti indicano che una fotografia del cadavere è stata mostrata al presidente americano Donald Trump e al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come prova della sua «eliminazione», confermata anche da Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bin Laden buttato nell'oceano, le trattative su Sinwar: il dilemma del corpo del nemico

