Una banda di malviventi ha preso di mira due esercizi commerciali nel corso della notte, entrando prima in una pizzeria e successivamente in un negozio di parrucchiere. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi, mentre le attività sono state chiuse temporaneamente per le verifiche. Le autorità stanno indagando sugli episodi per identificare i responsabili.

Prima una pizzeria e poi un negozio di parrucchiere sono entrati nel mirino di una banda di malviventi. I raid dei ladri invia Cilea ad Aversa. Presso la Pizzeria Del Pino i malviventi hanno forzato la serranda cercando di entrare ma disturbati da qualcosa si sono poi spostati a poche centinaia di metri sempre sulla stessa strada dove hanno cercato di irrompere in un salone da parrucchiere. Sul posto i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini.Requisiti i filmati dei circuiti di videosorveglianza dei due esercizi commerciali e cittadine. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Ladri in azione: presi di mira una pizzeria e un parrucchiere

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