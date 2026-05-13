Anna Pepe ha scattato un selfie con il presidente della Repubblica durante una visita al Quirinale. La foto, condivisa sui social, ha rapidamente fatto il giro del web diventando virale. La scena si svolge all’interno della residenza del capo dello Stato, con Pepe che si trova accanto a Mattarella. La foto mostra il momento in cui i due si scattano una fotografia insieme, suscitando grande interesse tra gli utenti online.

Vedere Anna Pepe accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un selfie sembra una di quelle immagini AI che oggi vanno per la maggiore sui social, ma stavolta si tratta di una foto reale. La trapper infatti è stata invitata al Quirinale insieme ad altri artisti, dove ha preso parte ai festeggiamenti per i 145 anni della Siae, l’organizzazione che protegge i diritti di autori ed editori italiani. All’evento hanno partecipato numerosi protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo, riuniti per celebrare uno dei simboli della cultura italiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @annapep3 Anna Pepe, classe 2003, rappresenta perfettamente la nuova generazione della musica urban italiana.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché Anna Pepe si è fatta un selfie con Mattarella: la foto virale al Quirinale

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