Il Sap ricorda il commissario Alfredo Albanese

Oggi ricorre il 46º anniversario dell’omicidio del commissario capo, avvenuto alle 8.30 di metà maggio, 46 anni fa, per mano delle Brigate Rosse. Il Servizio Anticrimine Ricerca e Protezione (SAP) ha ricordato ufficialmente il gesto e la figura del commissario, che perse la vita in quegli anni. La data è stata segnata con un evento commemorativo nel luogo dell’attentato.

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