Il Sap ricorda il commissario Alfredo Albanese
Oggi ricorre il 46º anniversario dell’omicidio del commissario capo, avvenuto alle 8.30 di metà maggio, 46 anni fa, per mano delle Brigate Rosse. Il Servizio Anticrimine Ricerca e Protezione (SAP) ha ricordato ufficialmente il gesto e la figura del commissario, che perse la vita in quegli anni. La data è stata segnata con un evento commemorativo nel luogo dell’attentato.
Venezia, 12 maggio 2026 Alle 8.30 di 46 anni fa, per mano delle Brigate Rosse, veniva assassinato il Commissario Capo Dr. Alfredo Albanese. Nello stesso luogo, all'incrocio tra via Rielta e via Comelico a Mestre, il SAP lo ricorda deponendo dei fiori nella lapide che porta il suo nome. Alfredo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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