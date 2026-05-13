Padova svelata la cultura per Alfredo Albanese | omaggio al vice questore ucciso dalle Brigate Rosse

A Padova è stata inaugurata una scultura dedicata ad Alfredo Albanese, il vice questore morto nel 1980 durante un attentato delle Brigate Rosse. L’opera rende omaggio alla sua figura e si trova in un luogo pubblico della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, in ricordo di quella vicenda. L’evento si colloca nell’ambito delle iniziative di commemorazione per l’anniversario di quell’episodio.

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E’ stata svelata questa mattina nella questura di Padova una scultura bronzea dedicata al vice questore Alfredo Albanese, Medaglia d’oro al Valor civile alla memoria, assassinato dalle Brigate Rosse a Mestre il 12 maggio 1980. L’opera, realizzata dallo scultore Walmer Peccenini, è stata donata in occasione del 46° anniversario della sua uccisione e benedetta dal cappellano della Polizia di Stato. La cerimonia in questura Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la cerimonia si è svolta questa mattina presso la questura di Padova, alla presenza del questore Marco Odorisio e dell’artista Walmer Peccenini. L’evento ha visto la benedizione della scultura da parte di Ulisse Zaggia, cappellano della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Padova, svelata la cultura per Alfredo Albanese: omaggio al vice questore ucciso dalle Brigate Rosse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una scultura bronzea per ricordare il vicequestore Alfredo Albanese ucciso dalle Brigate RosseIeri 12 maggio, in Questura, si è svolta la cerimonia di scoprimento della scultura bronzea realizzata dallo scultore Walmer Peccenini e donata alla... “Mattarella ucciso dalle Brigate rosse”, gaffe del Ministro all’IstruzioneTempo di lettura: < 1 minuto Nel giorno dello sciopero e delle proteste in oltre 50 piazze da parte di studenti, sindacalisti e personale scolastico... Una scultura bronzea per ricordare il vicequestore Alfredo Albanese ucciso dalle Brigate RosseIeri mattina 12 maggio in Questura a Padova è stata scoperta l'opera a cura dell'artista Walmer Peccenini. Il valoroso poliziotto fu freddato il 12 maggio 1980 mentre in auto si stava recando al lavor ... padovaoggi.it Padova commemora il vice questore Alfredo AlbaneseQuesta mattina nella questura di Padova si è svolta la cerimonia di scoprimento della scultura bronzea realizzata dallo scultore Walmer Peccenini e donata alla Questura in ricordo del vice questore Al ... poliziadistato.it