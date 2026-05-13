Una scultura bronzea per ricordare il vicequestore Alfredo Albanese ucciso dalle Brigate Rosse

Il 12 maggio si è tenuta nella Questura di Padova una cerimonia per la scopertura di una scultura in bronzo, realizzata dall’artista Walmer Peccenini e donata in memoria del vicequestore Alfredo Albanese. Albanese, medaglia d’oro al Valor Civile “alla memoria”, è stato ucciso dalle Brigate Rosse. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine.

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Ieri 12 maggio, in Questura, si è svolta la cerimonia di scoprimento della scultura bronzea realizzata dallo scultore Walmer Peccenini e donata alla Questura di Padova in ricordo del vice questore Alfredo Albanese, Medaglia d'oro al Valor Civile "alla memoria", assassinato dalle Brigate Rosse a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Mattarella ucciso dalle Brigate rosse”, gaffe del Ministro all’IstruzioneTempo di lettura: < 1 minuto Nel giorno dello sciopero e delle proteste in oltre 50 piazze da parte di studenti, sindacalisti e personale scolastico... Ezio Tarantelli, l’utopia possibile dell’economista ucciso dalle Brigate Rossedi Mario Tiberi Sono passati più di 40 anni da quando Ezio Tarantelli fu ucciso dalle Brigate Rosse il 27 marzo 1985, nel parcheggio della Facoltà di... Si parla di: Padova commemora il vice questore Alfredo Albanese; Una scultura bronzea per ricordare il vicequestore Alfredo Albanese ucciso dalle Brigate Rosse. A Padova ricordato il vice questore Alfredo Albanese, Medaglia d'oro al Valor Civile con lo scoprimento di una scultura bronzea donata dallo scultore Walmer Peccenini in ricordo del poliziotto assassinato dalle Brigate Rosse a Mestre il #12maggio 1980 polizi x.com Una scultura bronzea per ricordare il vicequestore Alfredo Albanese ucciso dalle Brigate RosseIeri mattina 12 maggio in Questura a Padova è stata scoperta l'opera a cura dell'artista Walmer Peccenini. Il valoroso poliziotto fu freddato il 12 maggio 1980 mentre in auto si stava recando al lavor ... padovaoggi.it