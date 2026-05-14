Il saluto al papà poi travolto mentre attraversava la strada | Giulio morto a 9 anni

Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada. Secondo quanto riferito, il bambino era uscito dall'auto del padre per andare nel negozio della madre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

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