Il saluto al papà poi travolto mentre attraversava la strada | Giulio morto a 9 anni
Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato travolto mentre attraversava la strada. Secondo quanto riferito, il bambino era uscito dall'auto del padre per andare nel negozio della madre. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.
LA TRAGEDIA. Il piccolo Giulio Lovera era sceso dalla vettura del padre per raggiungere il vicino negozio della mamma. Investito da una Smart. Un passante ha tentato di rianimarlo. Appena sceso dall’auto di papà, attraversava la strada per andare dalla mamma. È una tragedia che toglie il respiro quella di Giulio Lovera, il bambino investito da un’auto mercoledì pomeriggio in piazzale Risorgimento, a Loreto, e strappato alla vita a soli 9 anni. Il dramma di un’intera famiglia che, come nel peggiore degli incubi, si è trovata riunita lì, attorno al loro piccolo disteso a terra, negli interminabili minuti – circa 20, raccontano i testimoni – in cui i soccorritori tentavano di rianimarlo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Bimbo di 9 anni morto in ospedale a Bergamo: era stato investito da un’auto mentre attraversava la stradaL'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, zona Loreto.
Si parla di: Il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anni; Giulio morto in strada a nove anni Attraversa e un’auto lo investe | Voleva raggiungere la madre.
Il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anniIl piccolo Giulio Lovera era sceso dalla vettura del padre per raggiungere il vicino negozio della mamma. Investito da una Smart. Un passante ha tentato di rianimarlo. ecodibergamo.it