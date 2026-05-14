Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti si tinge ancora di rosa

Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha deciso di assumere un ruolo attivo nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute delle donne, utilizzando il colore rosa come simbolo. La scelta di questa rappresentazione si inserisce in un percorso di attenzione verso tematiche sociali e sanitarie, coinvolgendo la comunità locale in iniziative e campagne di prevenzione. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza e il supporto attraverso azioni concrete.

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Fiumicino, 14 maggio 2026 – Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti conferma la propria attenzione verso le tematiche sociali e sanitarie dedicate alle donne, trasformando un simbolo cromatico in un messaggio forte di solidarietà, prevenzione e speranza. Tra le protagoniste di questa significativa iniziativa spicca la socia Vanessa Foglia, stimata stilista ed imprenditrice, titolare del marchio Abitart, che con la propria sensibilità artistica ed umana ha contribuito a rafforzare il messaggio dell’evento, unendo eleganza, cultura e responsabilità sociale. Il club, da sempre impegnato nel territorio con iniziative ad alto valore umano, rinnova così la propria missione di servizio mettendo al centro la persona, la dignità e il diritto alla salute.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il governatore del distretto in visita al Rotary Club Fiumicino Portus AugustiVisita ufficiale di Adriana Muscas al Club: nuovi ingressi, riconoscimenti rotariani e un momento dedicato alla visione del progetto “Il Centro della... Leggi anche: Giro d’Italia 2026, Roma si tinge ancora una volta di rosa