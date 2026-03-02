Il governatore del distretto in visita al Rotary Club Fiumicino Portus Augusti

Il governatore del distretto ha visitato il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti il 20 febbraio alle ore 20.00. Durante l'incontro, sono stati discussi vari temi legati alle attività dell'associazione e alle iniziative in corso. La serata si è svolta presso la sede del club, alla presenza dei soci e di alcuni ospiti. La visita ha rappresentato un momento di confronto tra il rappresentante distrettuale e i membri del club.

Visita ufficiale di Adriana Muscas al Club: nuovi ingressi, riconoscimenti rotariani e un momento dedicato alla visione del progetto “Il Centro della Pace” promosso dal distretto Fiumicino, 2 marzo 2026 – Il 20 febbraio, alle ore 20.00, il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha vissuto uno dei momenti più significativi della propria vita associativa: la visita ufficiale del governatore del distretto, Adriana Muscas, accompagnata dal segretario distrettuale Pasquale Ranucci, dall’assistente del governatore Maria Ferrante e dal marito Paolo Puccini. Il governatore è stato accolto con grande affetto dal presidente Sergio Martuscelli, dal direttivo e da tutti i soci, trovando un Club dinamico, coeso e in forte crescita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino: un ponte tra culture e comunità diverseFiumicino, 31 dicembre 2025 – Un significativo momento di amicizia e collaborazione internazionale ha visto protagonisti il Rotary Club Portus...

Leggi anche: Rotary Club Portus Augusti, confermate le cariche sociali per il 2026/2027: Sergio Martuscelli rieletto presidente

Aggiornamenti e notizie su Rotary Club Fiumicino.

Argomenti discussi: Fiumicino, Rotary: visita del Governatore Muscas tra nuovi soci e progetti | Articoli AGR.

Rotary, Giorgio Odello nuovo governatore del Distretto 2071 ToscanaIniziato il nuovo anno rotariano 2025-2026 per i 77 Club e gli oltre 3500 soci attivi in Toscana all’insegna del motto Uniti per fare del bene Firenze, 9 luglio 2025 - Si è insediato alla guida del ... lanazione.it

Rotary, serata speciale con la visita del GovernatoreVisita ufficiale del Governatore del Distretto 2071, Giorgio Odello, accompagnato dalla consorte Daniela Alfano, al Rotary Club di Massa Marittima. Il Governatore ha incontrato, insieme all’assistente ... lanazione.it