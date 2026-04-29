A Roma è stata presentata la tappa finale del 109° Giro d’Italia, segnando la quarta volta che la città ospita l’assegnazione della maglia rosa. La corsa attraverserà nuovamente le strade della capitale, confermando il suo ruolo centrale nel percorso della gara. La manifestazione si svolgerà nell’arco di diverse tappe, con l’ultimo appuntamento previsto nella città.

Presentata a Roma la tappa conclusiva del 109esimo Giro d’Italia. È la quarta volta che la maglia rosa viene assegnata nella Capitale. Nella sala della Protomoteca insieme al sindaco di Roma anche il presidente di RCS, Urbano Cairo: “Spettacolare, veramente molto bello. Una sorta di museo a cielo aperto “. “Quest’anno arriveremo al Circo Massimo – ha proseguito – Quindi è una novità rispetto allo scorso anno ed è un percorso sempre molto interessante. L’arrivo a Roma è una bellissima cosa, un momento speciale. Ricordo che lo scorso anno fu veramente una cosa entusiasmante “. “L’anno scorso il saluto di sua santità, il Papa, è stato un qualcosa veramente fantastico – ha aggiunto Vincenzo Nibali, campione azzurro e maglia rosa – Una cosa che non accade quasi mai.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, Roma si tinge ancora una volta di rosa

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