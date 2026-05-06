Rose Musica Libri Vino compie 15 anni | al via l' edizione 2026

La XV edizione di Rose Libri Musica Vino prende il via il 8 maggio nel roseto del parco di San Giovanni. La manifestazione, giunta al suo 15° anniversario, è organizzata dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi di Trieste. Gli eventi si svolgeranno ogni venerdì del mese e coinvolgeranno diverse attività legate a libri, musica e vino in un’area all’aperto nel centro della città.

È in partenza la XV edizione di Rose Libri Musica Vino, promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi di Trieste, che si terrà tutti i venerdì del mese a partire da venerdì 8 maggio nel roseto del parco di San Giovanni, un luogo che è l’emblema del.🔗 Leggi su Triesteprima.it I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe | Audiolibro Completo in italiano Notizie correlate Leggi anche: Verona, Libri e rose: grandi autori e musica tra i musei della città Leggi anche: Ciserano Decanta torna per la quinta edizione: vino, arte e musica in piazza Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rose Libri Musica Vino; Rose, libri, musica e vino nel parco di San Giovanni: gli appuntamenti nei venerdì di maggio; Rose Libri Musica Vino 2026 al via a Trieste con incontri, musica e degustazioni; Luci all'inferno, conto alla rovescia per la XV edizione di Rose Libri Musica Vino. Luci all'inferno, conto alla rovescia per la XV edizione di Rose Libri Musica VinoÈ in partenza la XV edizione di Rose Libri Musica Vino, promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi di Trieste, che si terrà tutti i venerdì di maggi ... triestecafe.it Rose, libri, musica e vino: la ricetta di Trieste per celebrare Basaglia e l’universitàTorna con la sua XIII edizione Rose Libri Musica Vino, promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi di Trieste, che si terrà tutti i venerdì di ... repubblica.it È in partenza la XV edizione di Rose Libri Musica Vino, promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi di Trieste, che si terrà tutti i venerdì di maggio nel Roseto del Parco di San Giovanni - facebook.com facebook