Un uomo di 54 anni, avvocato e ex senatore della Lega, torna a occuparsi della vicenda dei tre bambini sequestrati dallo Stato. È Simone Pillon, noto sostenitore della famiglia tradizionale, che si impegna in una battaglia legale per riportare i minori nella loro abitazione. La questione riguarda un intervento statale che ha portato all’allontanamento dei bambini dalla famiglia del bosco, una dinamica che ora vede Pillon protagonista nel tentativo di riottenere la custodia.

Sarà lui, Simone Pillon, 54 anni, avvocato, ex senatore della Lega, paladino della famiglia tradizionale, a combattere la battaglia della famiglia del bosco che vuole riportare a casa i tre bambini sequestrati dallo Stato. Il tribunale dei minori dell'Aquila ha, infatti, respinto il nuovo ricorso contro l'allontanamento della madre dalla casa famiglia dove sono detenuti i suoi figli. Niente da fare: "Fuori, lontana". Pillon a questo punto ha assunto ufficialmente la difesa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che sono i genitori dei tre bambini. Gli abbiamo chiesto con quale spirito. Lui ci ha detto che preferisce tacere ed essere prudente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno di Pillon alla casa del bosco. "Bimbi da difendere"

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