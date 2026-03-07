Siamo i vostri nuovi amici | fiaccolata davanti alla casa famiglia per i bimbi del bosco

Decine di persone si sono radunate davanti alla struttura che ospita i tre figli della coppia di Palmoli dopo l'allontanamento della madre deciso dal tribunale dei minori. Portati anche giocattoli e peluche per i bambini Una fiaccolata di solidarietà davanti alla casa famiglia che ospita i tre figli della coppia di Palmoli, conosciuti come i "bimbi del bosco". Decine di persone si sono ritrovate nel pomeriggio davanti alla struttura per esprimere vicinanza ai bambini e alla famiglia, dopo l'allontanamento della madre disposto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Secondo quanto riportato dall'Ansa, i manifestanti si sono radunati davanti alla struttura con un messaggio di sostegno rivolto ai piccoli: «Siamo qui per dirvi che siamo i vostri nuovi amici». Siamo i vostri nuovi amici, non vi lasciamo soli. Sit-in davanti alla casa famiglia dopo il ritorno della mamma nel boscoIl tribunale dei Minori ha disposto l'allontanamento di Catherine dai figli. Proteste e striscioni Giù le mani dai bambini. Vergogna. Lunedì i legali presenteranno ricorso alla Corte d'Appello