Il Partito Democratico ha annunciato un'interrogazione riguardo alle decisioni prese dal Garante per l'infanzia, con Sandra Zampa che ha confermato l'intenzione di presentarla. La figura della Terragni, che ricopre un ruolo indipendente dalla politica, è coinvolta nella questione. Al momento, l'attenzione resta focalizzata sul referendum, mentre le discussioni continuano.

Sandra Zampa: «Farò interrogazione». Ma la Terragni ricopre un ruolo indipendente dalla politica. In testa hanno solo il referendum. Molti anni fa, quando esistevano per lo meno tracce di una sinistra libertaria che leggeva Michel Foucault e altri pensatori non soltanto in chiave gender, la famiglia nel bosco sarebbe probabilmente stata difesa da una miriade di movimenti e attivisti. Da tempo, però, i progressisti italiani sono avvinghiati al potere tanto da considerarlo un valore di per sé stesso, sono legati non tanto allo Stato quanto all’apparato burocratico, che è poi la megamacchina impegnata a vessare i genitori e i bambini Trevallion. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Pd non dà tregua ai bimbi del bosco. Attacco alla Garante

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